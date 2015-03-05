Открытие станции "Театральная" в Петербурге перенесли на год

Теперь станцию планируют открыть в 2026 году.

Открытие станции метро "Театральная" в Петербурге перенесли на год, с 2025 на 2026 год, сообщило издание "КП-Петербург" со ссылкой на пресс-слубу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за высокой социальной напряженности.

Напомним, что по плану у станции должно было быть два выхода: подземный, к автостоянке перед Мариинским театром, а также на месте Дома быта на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Петербуржцы не были в восторге от идеи сделать выход к парковке, поскольку это могло бы обрушить исторические здания Консерватории и Мариинского театра.

Дом быта город еще не выкупил, чтобы использовать территорию по собственному желанию, поэтому альтернативный выход рассмотрели между домами 37 и 39 по улице Декабристов, а также рядом с Новой Голландией. Сейчас поиски продолжаются.

В Петербурге до 2045 года появится кольцевая линия метро.

Фото: Piter.TV