В Петербурге до 2045 года появится кольцевая линия метро

Строительство должно начаться через 15 лет.

В Петербурге через 15 лет должно начаться строительство кольцевой линии метро, а ее ввод в эксплуатацию запланирован до 2045 года.

Получается, что строительство кольцевой линии должно начаться в 2037 году, ходить поезда будут от станции "Лесная-2" по часовой стрелке. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, весь проект расширения петербургского метро расписан до 2045 года.

При этом к 2030 году предполагается построить 21 станцию метро. В 2024 году уже должны открыться "Путиловская", "Юго-Западная" (она же – "Казаковская", Красносельско-Калининская линия) и "Горный институт" (Лахтинско-Правобережная линия). На этих объектах работы идут полным ходом.

В 2026 году планируется открытие станций метро "Богатырский проспект" и "Планерная" (продолжение Невско-Василеостровской линии на север от станции "Беговая"), а также станцию "Театральная" (Лахтинско-Правобережная линия).

В Петербурге всего к 2030 году будут работать 93 станции метро.

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Фото: КРТИ