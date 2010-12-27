В Петербурге забронируют землю для строительства кольцевой линии метро. Проекты планировки территории должны быть готовы к 10 июня 2021 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте Смольного.
Речь идет о строительстве сразу двух кольцевых линий метро — от "Большого проспекта-2" до "Лесной-2" и от станции "Обводный канал-2" до "Полюстровского проспекта-1".
Проекты планировки территории необходимы для проектирования и строительства новых станций. Таким образом город забронирует землю для подземки. Проектирование первого участка кольцевой линии должно начаться в 2021 году.
Ранее мы писали, что метро Петербурга рассказали, почему машинисты объявляют станции сами.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )