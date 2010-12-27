Проекты планировки должны быть готовы к 10 июня 2021 года.

В Петербурге забронируют землю для строительства кольцевой линии метро. Проекты планировки территории должны быть готовы к 10 июня 2021 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте Смольного.

Речь идет о строительстве сразу двух кольцевых линий метро — от "Большого проспекта-2" до "Лесной-2" и от станции "Обводный канал-2" до "Полюстровского проспекта-1".

Проекты планировки территории необходимы для проектирования и строительства новых станций. Таким образом город забронирует землю для подземки. Проектирование первого участка кольцевой линии должно начаться в 2021 году.

Ранее мы писали, что метро Петербурга рассказали, почему машинисты объявляют станции сами.

Фото: Piter.TV