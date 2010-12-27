В метро Петербурга рассказали, почему машинисты объявляют станции сами

Это происходит, когда автоинформатор не срабатывает.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему машинисты иногда объявляют станции сами. Это происходит, когда автоинформатор не срабатывает. Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Оказалось, что когда поезд прибывает на станцию, включается устройство оповещения. Оно расположено между рельсами на путях и на самом составе. Когда автоинформатор не срабатывает, машинист сам объявляет станции в микрофон.

Именно такую ситуацию сейчас часто можно наблюдать на станции метро "Горьковская". Там производится капитальный ремонт верхнего строения пути. Специалисты меняют шпал-коротыши на железобетонные опоры. В связи с этим устройство поездного оповещения на станции демонтировано. Поэтому машинистам приходится делать объявления самим.

Капитальный ремонт на "Горьковской" продлится до 31 августа 2020 года.

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Фото: Piter.TV