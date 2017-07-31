Обвиненная по делу о теракте в метро устроила истерику в суде

Кричащую Шохисту Каримову под руки выводил из зала суда конвой.

В Петербурге огласили приговоры всем фигурантам дела апрельской трагедии 2017 года. Обвиняемым в организации теракта в петербургском метро присудили от 19 до 28 лет заключения в колонии строгого режима. Самого главного фигуранта, Аброра Азимова, приговорили к пожизненному заключению.

Единственная женщина из всех обвиняемых, Шохиста Каримова, получила 20 лет в колонии и полумилионный штраф. После объявления приговора у женщины началась истерика, ее, кричащую, под руки уводил из зала суда конвой.

Видео: Piter.tv