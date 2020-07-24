Память погибших в теракте в метро Петербурга почтят 3 апреля

На момент теракта пострадало 103 человека, погибли 15 человек.

Памятные мероприятия, посвященные четвертой годовщине террористического акта в Петербургском метро, пройдут 3 апреля. В этот день пройдет панихида в Троице-Измайловском соборе и возложение цветов у памятной доски на платформе станции метро "Технологический институт". Об этом сообщил комитет по социальной политике.

По словам председателя комитета Александра Ржаненкова, страшные события четырехлетней давности помнят все. Трагедия объединила людей разных взглядов, профессий и национальностей. Чиновник отметил, что "мы должны и дальше помогать друг другу в любых ситуациях".

Сотрудники комитета поддерживают связь с родными погибших и пострадавшими, чтобы оказывать необходимую помощь. Эта работа проводится как по индивидуальным обращениям, так и во взаимодействии с Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуациях "НАДО ЖИТЬ".

Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:33 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв, признанный террористическим актом.

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Фото: Piter.TV