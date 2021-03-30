Появились подробности по стрелку из Мытищ, который открыл огонь по силовикам

Подозреваемым является 61-летний местный житель.

В Мытищах мужчина ведет стрельбу по прохожим и полиции из окон частного дома. По данным очевидцев, злоумышленник забаррикадировался в собственном доме в одном из элитных коттеджей поселка Вешки. Ранее 61-летнего мужчину (по предварительной информации - Владимира Баранданова) приехали задерживать за незаконную торговлю оружием. Однако подозреваемый решил просто не сдаваться силовикам. Местному жителю удается держать оборону на протяжении четырех часов.

На данный момент информации о пострадавших нет. Известно, что мужчина выпустил на свободу дочь с ребенком, но его зять все еще остается в помещении. Предположительно, у мужчины есть арсенал из автомата и гранат. Последние он с периодичностью бросает в сторону правоохранительных органов. На месте инцидента работают представители МВД, ФСБ и ГИБДД. Они планируют штурмовать здание. С утра в поселок никого не впускают и не выпускают. Недавно жителям все же разрешили выезд с территории.

Обновление: стрелок задержан. Ранее мужчина неоднократно находился в федеральном розыске по нескольким статьям (от грабежа до мошенничества в особо крупном размере). В 2001 году мужчину арестовали, но позже он скрылся от следствия. Также известно, что на подозреваемом есть долг в размере 150 тысяч рублей.

В Мытищах мужчина открыл огонь по силовикам.

Видео: Telegram / Mash, 112