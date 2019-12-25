МК: Майор ФСБ предположительно покончил с собой в Москве

Тело погибшего обнаружено на Рублевском шоссе.

Майор ФСБ по предварительной версии покончил с собой в Москве. Об этом сообщили журналисты "Московского комсомольца" в Telegram-канале. По данным издания, в подъезде дома на Рублевском шоссе найдено тело жертвы. Трагедия произошла 25 февраля. Предположительно, офицер решил уйти из жизни самостоятельно. Возможным орудием убийства в СМИ называют ружье.

Напомним, что 16 февраля сообщалось, что подполковник покончил с собой в воинской части подмосковного города Мытищи. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. На месте произошедшего предсмертная записка не была найдена.

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Фото: Piter.tv