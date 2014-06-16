В ГУП "Московский метрополитен" информацию издания опровергли.

В московском метро появится новая система слежки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на техническую документацию проекта.

Метрополитен оборудуют мультимедийными экранами с камерами видеонаблюдения, которые будут распознавать лица и отслеживать скопления людей. Тендер размещён на портале государственных закупок.

На покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами московские власти планируют потратить 932 миллиона рублей. Они будут работать на 85 станциях метро в Москве.

В ГУП "Московский метрополитен" информацию издания опровергли.

Ранее мы писали, что Смольный подготовил новую схему развития метро города.

Фото: pixabay.com