В московском метро появится новая система слежки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на техническую документацию проекта.
Метрополитен оборудуют мультимедийными экранами с камерами видеонаблюдения, которые будут распознавать лица и отслеживать скопления людей. Тендер размещён на портале государственных закупок.
На покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами московские власти планируют потратить 932 миллиона рублей. Они будут работать на 85 станциях метро в Москве.
В ГУП "Московский метрополитен" информацию издания опровергли.
Ранее мы писали, что Смольный подготовил новую схему развития метро города.
Фото: pixabay.com
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