Смольный подготовил новую схему развития метро города

Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

В среду, 24 февраля, комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал новую схему развития метрополитена. Проект рассматривают специалисты.

Сроки вводы некоторых станций изменили: второй вестибюль станции метро "Балтийская" начнет работать до 2024 года (планировали в 2025 году). Метро "Александрино", "Проспект Маршала Жукова", "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая Поляна" откроются в 2030 году (а не в 2027 году). В 2023 году введут в эксплуатацию "Юго-Западную" и "Путиловскую". В 2027 должны открыть станции "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная". Самые поздние в списке – остальные станции Красносельско-Калининской линии. Их должны достроить к 2033 году.

Ранее мы писали, что мужчина пригрозил взорвать станцию метро "Славянский бульвар" в Москве.

Фото: Piter.TV