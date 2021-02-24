Мужчина пригрозил взорвать станцию метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".
По информации источника, один из пассажиров метро лег на платформе станции, после чего стал кричать, что у него с собой граната. Из-за угроз пассажира взорвать метро станцию закрыли. Полицейские оцепили территорию вокруг "Славянского бульвара". Проезда проезжают станцию без остановки.
Позже в Telegram-канале "Говорит Москва" сообщили, что угрожавшего взорвать гранату задержали. Он был в алкогольном опьянении, граната оказалась муляжом.
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