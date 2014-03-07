Блогер признался в содеянном.

Уголовное дело возбудили против тиктокера за танцы у Мамаева кургана. Об этом сообщили представители МВД по Волгоградской области. В настоящее время подозреваемый задержан по обвинению в нарушении части 1 статьи 244 УК РФ. Молодой человек сознался в содеянном. Он объяснил свои действия тем, что хотел привлечь подписчиков в собственный аккаунт в TikTok.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) в отношении 20-летнего жителя Городищенского района пресс-служба МВД РФ по региону

Напомним, что Мамаев курган - возвышенность, на которой в период ВОВ шли ожесточенные бои Сталинградской битвы. Сейчас там установлен памятник героям. В братских и индивидуальных могилах на кургане похоронены более 35 тысяч защитников Родины.

Депутат, который "прославился" матерными песнями в TikTok, лишился мандата.

Фото и видео: LifeShot