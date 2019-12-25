Депутат, который "прославился" матерными песнями в TikTok, лишился мандата

Уже бывший парламентарий продолжает работать пожарным.

Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, лишился мандата. Об этом сообщили журналисты местного издания astv.ru. По данным источника, Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава районного законодательного собрания добровольно. Этот документ был рассмотрен на заседании 19 февраля.

Так и написано: "Я, Булатов Сергей Владимирович, снимаю с себя полномочия депутата собрания...", но написал неправильно. Не он снимает с себя полномочия, снимает с него полномочия собрание. Голосовали все единогласно, случай беспрецедентный и вопиющий, поэтому оставлять у себя такого депутата мы даже не намерены Валентина Новикова, председатель ЗакСа Томаринского городского округа

Напомним, что ранее Булатова исключили из состава КПРФ после скандального ролика. В кадре бывший депутат за рулем автомобиля пел песню Бьянки "На снегу". В момент припева мужчина повторил фразу "Я нарисую на снегу …, положенный на вас всех". В настоящее время местный житель продолжает трудиться пожарным. Парламентарием он числился на неосвобожденной основе.

Предсмертное видео застреленной в Чите девочки появилось в TikTok.

Фото: TikTok