Типичный гусаръ, рейв сударей и модные сударыни: петербургские актёры покорили TikTok

На страничку в TikTok петербургского коллектива Piterville подписались более 170 тысяч пользователей.

Платформа TikTok известна своими вирусными видео. Обычно люди постят незамысловатые 15-секундные видео с танцами, кривляньями и челленджами. Актеры Кирилл Щербина, Дмитрий Репин и Николай Карпов из Петербурга решили показать зумерам все прелести древнерусского лайфстайла и создали аккаунт Piterville, где встречаются самобытные персонажи.

Петербуржцы назвали себя "Три зазнобы и фанаты буквы "еръ"". Для видео они переодеваются в сударей, крестьян и персонажей книг. На фоне всегда играет популярная музыка. Также Piterville показывают исторические сценки, дают модные советы и читают стихи.

На страничку в TikTok петербургского коллектива Piterville подписались более 170 тысяч пользователей. Их видео собирают до 600 тысяч просмотров.

Ранее мы собщали о том, что сюжет "России 1" о тайной "вилле" Навального стал мемом. По словам журналистов, Навальный снял виллу в самом престижном районе города в горах на юго-западе Германии — Фрейбурге. Предполагается, что именно этот дом блогер снимал пару недель после выписки из берлинской клиники "Шарите".

Фото и видео: Piterville / instagram / TikTok; Евгений Рыбкин