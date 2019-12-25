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Типичный гусаръ, рейв сударей и модные сударыни: петербургские актёры покорили TikTok
Сегодня, 17:45
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IRINA_CHALKINA

Типичный гусаръ, рейв сударей и модные сударыни: петербургские актёры покорили TikTok

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На страничку в TikTok петербургского коллектива Piterville подписались более 170 тысяч пользователей. 

Платформа TikTok известна своими вирусными видео. Обычно люди постят незамысловатые 15-секундные видео с танцами, кривляньями и челленджами. Актеры Кирилл Щербина, Дмитрий Репин и Николай Карпов из Петербурга решили показать зумерам все прелести древнерусского лайфстайла и создали аккаунт Piterville, где встречаются самобытные персонажи.

Петербуржцы назвали себя "Три зазнобы и фанаты буквы "еръ"". Для видео они переодеваются в сударей, крестьян и персонажей книг. На фоне всегда играет популярная музыка. Также Piterville показывают исторические сценки, дают модные советы и читают стихи. 

На страничку в TikTok петербургского коллектива Piterville подписались более 170 тысяч пользователей. Их видео собирают до 600 тысяч просмотров. 

Ранее мы собщали о том, что сюжет "России 1" о тайной "вилле" Навального стал мемом. По словам журналистов, Навальный снял виллу в самом престижном районе города в горах на юго-западе Германии — Фрейбурге. Предполагается, что именно этот дом блогер снимал пару недель после выписки из берлинской клиники "Шарите".

Фото и видео: Piterville / instagram / TikTok; Евгений Рыбкин

Теги: тикток, тренды
Категории: Статьи, Лента новостей,

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