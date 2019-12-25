Подарочное вино, кофемашина и свежие фрукты: сюжет "России 1" о тайной "вилле" Навального стал мемом

Апартаменты Алексея Навального показали в "Вестях недели" с Дмитрием Киселевым.

"Россия 1" выпустила расследование о "вилле Навального" в Германии. Сюжет показали во время программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым. В итоге расследование запустило новую волну мемов.

"Дворец" Навального в сюжете "России 1"

По словам журналистов, Навальный снял виллу в самом престижном районе города в горах на юго-западе Германии — Фрейбурге. Предполагается, что именно этот дом блогер снимал пару недель после выписки из берлинской клиники "Шарите".

Зрителям показали террасу, две спальни, кухню. Особое внимание корреспонденты уделили внимание кофемашине, набору голландского чая и местному подарочному вину. Также доме есть джакузи и бассейн. Роль "комнаты для грязи" примерила на себя маленькая подсобка, где хранится пылесос. В сюжете также показали туалет и ёршик.

Мемы про "дворец" Навального

После выхода программы в интернете появились различные реакции на сюжет. Пользователи соцсетей уже запустили флешмоб. Нужно описать самую обычную квартиру так, чтобы "Вести недели" обзавидовались.

Ранее мы сообщали о том, что двухчасовое расследование Алексея Навального стало поводом для многочисленных мемов в Рунете.

Фото: скриншоты Twitter, скриншоты из сюжета программы "Вести недели", Евгений Рыбкин.