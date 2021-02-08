Сюжет вышел в рамках программы "Вести недели".

Телеканал "Россия" показал "виллу Навального" в ответ на "Дворец для Путина". Речь идёт об апартаментах российского оппозиционера, в которых он жил во время лечения в Германии.

Сюжет вышел в рамках программы "Вести недели". В нём журналистка Анастасия Попова показала киностудию The Black Forest Studio, в которой якобы снимался фильм ФБК (организация признана в России иностранным агентом) о "дворце Путина" в Геленджике.

Ранее Явлинский раскритиковал Навального за "популизм и национализм".

Видео: YouTube / Россия 24