Телеканал "Россия" показал "виллу Навального" в ответ на "Дворец для Путина". Речь идёт об апартаментах российского оппозиционера, в которых он жил во время лечения в Германии.
Сюжет вышел в рамках программы "Вести недели". В нём журналистка Анастасия Попова показала киностудию The Black Forest Studio, в которой якобы снимался фильм ФБК (организация признана в России иностранным агентом) о "дворце Путина" в Геленджике.
Ранее Явлинский раскритиковал Навального за "популизм и национализм".
Видео: YouTube / Россия 24
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