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Иван Жданов объявлен в федеральный розыск
Сегодня, 15:41
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Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

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Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом и экстремистской организацией, разыскивает МВД.

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией - структуры, созданной оппозиционным политиком Алексеем Навальным и признанной властями экстремистской организацией и иностранным агентом, - объявили в федеральный розыск. Об этом сам экс-руководитель Фонда Иван Жданов рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

Официальная причина объявления в розыск пока неизвестна, хотя Жданов не сомневается в том, что она найдется среди десятка заведенных на него уголовных дел. Адвоката Жданова Владимира Воронина пока не допустили в дело против его подзащитного по статье 239 УК РФ - "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".


9 июня в Мосгорсуде ФБК и штабы Алексея Навального были признаны экстремистскими организациями и ликвидированы. Ранее отца Ивана Жданова арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий. 

Фото: Pixabay

 

Теги: иван жданов, иностранный агент, мвд, навальный, фбк, фсб, экстремистская организация
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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