Суд признал структуры Навального экстремистскими организациями

Они подлежат немедленной ликвидации.

Московский городской суд признал деятельность "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Штабов Навального"* и "Фонда защиты прав граждан"* (*экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента) экстремистской на территории России и постановил их немедленно ликвидировать. Об этом пишет "РИА Новости".

Решение суда о прекращения работы данных структур подлежит немедленному исполнению. Также было постановлено, что материальное имущество ФБК* подлежит изъятию и пользу государства и будет использовано для погашения задолженностей.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф секретности. Рассмотрение продолжалось более 12 часов.

Напомним, в иске прокуратуры Москвы было заявлено, что соратники Навального распространяют в интернете экстремистские материалы, тем самым занимаясь призывом к беспорядкам и участию в насанкционированных акциях.

Ранее Навальный отказался от двух исков к администрации колонии. Первый - касается газет, которые предоставляли Навальному. По его утверждению, из них специально вырезали некоторые публикации, чтобы он не мог их прочитать. Второй - связан с невыдачей ему книг, в том числе Корана.

Видео: Telegram/Life Shot