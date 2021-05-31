ФБК* назвал виновного в утечке базы данных сторонников Навального

К делу может быть причастен экс-сотрудник по почтовой рассылке.

Фонд борьбы с коррупцией* (*ФБК - организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом) назвал виновного в утечке базы данных сторонников Навального. Иван Жданов сообщил журналистам о том, что знает фамилию экс-сотрудника, который связан с тем, что электронные адреса активистов попали в Сеть. До увольнения из компании подозреваемый работал над почтовыми рассылками, а также обладал данными о секретном API-ключе.

Мы определили, откуда и как была совершена кража. Мы вычислили его по IP-адресу. С того же IP-адреса, с которого "выкачивались" адреса почт, кто-то заходил в корпоративную почту фонда. Этого человека зовут Федор Горожанко. Иван Жданов, директор ФБК

Напомним, что в открытом доступе появились электронные адреса активистов, планировавших принять участие в акции ФБК, которая проводилась 16 апреля. Сторонники Навального провели расследование, в котором установили предполагаемого злоумышленника, рассекретившего личные данные. Глава ФБК планирует подать заявление о преступлении.

Федор Горожанко, которого обвинили в сливе данных, прокомментировал ситуацию. Комментарий удалось получить "Бумаге". Мужчина отрицает свою вину.

Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, — вранье. Федор Горожанко

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Видео: Youtube/Алексей Навальный