Суд лишил Невзорова* права пользования трехэтажным особняком в Лисьем Носу

Росимущество добилось снятия журналиста с регистрационного учета.

Журналиста Александра Невзорова* и его членов семьи** окончательно лишили законных прав на пользованием особняком на берегу Финского залива. Приморский районный суд удовлетворил требование Росимущества, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В сообщении уточнили, что ответчиков признали утратившими право пользования жилым зданием в поселке Лисий Нос. Согласно постановлению, их снимут их с регистрационного учета. Трехэтажное здание несколько месяцев стоит опечатанным, на его территории владельцы не появлялись несколько лет. С марта 2022-го они живут за пределами России.

Кроме того, под конфискацию попала квартира журналиста на улице Ленина на Петроградской стороне. Ранее Александра Невзорова* внесли в список террористов и экстремистов. Росимущество потребовало выселить его из дома в элитном районе Петербурга. Предварительную стоимость объекта оценили в 200 млн рублей.

*- Признан иноагентом по решению Минюста России, включен в список экстремистов и террористов

** - Лидия и Александр Невзоровы признаны объединением, осуществляющим экстремистскую деятельность, запрещенным на территории РФ

Фото: Piter.TV