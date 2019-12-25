Суд Петербурга признал песню Noize MC* запрещенной к распространению

Трек наполнен нецензурной лексикой и формирует негативное отношение к представителям органов власти и ВС РФ.

Приморский районный суд Петербурга признал песню рэпера Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" запрещенной в РФ информацией. Об этом рассказала 29 мая руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В материале "могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя". Трек наполнен нецензурной лексикой и формирует негативное отношение к представителям органов власти и ВС страны.

Трек запрещен по ссылке на YouTube и на сайте noizemc.com. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: Минюст РФ признал иностранным агентом лидера петербургской рэп-группы.

Фото: Piter.TV

* внесен в реестр иностранных агентов РФ.