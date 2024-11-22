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Минюст признал иноагентом лидера петербургской рэп-группы
Сегодня, 12:24
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Минюст признал иноагентом лидера петербургской рэп-группы

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Он распространял недостоверную информацию про СВО.

Министерство юстиции РФ включило Артёма Бровкова* (Fuze), фронтмена питерской рэп-группы Krec, в список иностранных агентов.

Krec — один из старейших хип-хоп-проектов России, основанный в 2001 году в составе объединения Kitchen Records. Бровков* — бессменный участник коллектива и автор большинства текстов. Группа известна меланхоличным стилем, который критики и сами музыканты называют "добрая грусть". За 23 года Krec выпустили 13 студийных альбомов.

После попадания в реестр Бровков* обязан маркировать свои публикации и отчитываться о деятельности перед ведомством. В этот список музыкант попал из-за своего отношения к СВО и распространяемой им недостоверной информации о действиях российских властей.

Ранее Piter.TV сообщал, что жительницу Ленобласти арестовали по подозрению в пособничестве терроризму.

*внесён Минюстом России в реестр иноагентов

Фото: pexels.com

Теги: иноагент, минюст, минюст рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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