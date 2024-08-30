Жительницу Ленобласти арестовали по подозрению в пособничестве терроризму

Предположительно, она отправляла снимки инфраструктуры иностранным кураторам.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 34-летней жительницы Кудрово. Её подозревают в пособничестве террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Арест продлится два месяца.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что задержанная не позднее 9 февраля 2024 года приехала в Саратовскую область, где фотографировала и снимала на видео объекты критической транспортной инфраструктуры. Полученные материалы она, предположительно, передала неустановленным лицам, которые могли быть связаны с иностранными спецслужбами.

Следствие считает, что её действия могли способствовать срыву боевых задач российских вооружённых сил. Расследование продолжается. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд отклонил жалобу профсоюзов по поводу изъятия у них Дворца труда.

Фото: Piter.TV