Суд отклонил жалобу профсоюзов по поводу изъятия у них Дворца труда

Суд Петербурга отклонил апелляцию Ленинградской федерации профсоюзов по поводу изъятия Николаевского дворца, который ранее был признан собственностью РФ. Об этом сообщается на портале "Электронное правосудие".
Профсоюзной организации было отказано в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Напомним, что в 2024 году Генпрокуратура подала иск к Ленинградской федерации профсоюзов, в котором требовалось изъять из собственности организации 3 объекта по адресу: площадь Труда, 4. Среди них оказался и Дворец великого князя Николая Николаевича (Дворец труда).
В ноябре 2024 года суд признал право собственности на указанные в иске здания за государством и постановил аннулировать записи в ЕГРН о праве собственности на Дворец труда со стороны профсоюзной организации.
Ранее мы также рассказывали, что около трети продуктов в соцучреждениях Петербурга не соответствуют ГОСТу.
Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov
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