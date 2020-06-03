Концерт "Русский вечер" 

Музыкальный вечер пройдет в Николаевском дворце 2 июля. Начало в 19:30. Возрастные ограничения: 0+

За один вечер зрители смогут почувствовать историю и душу России. Перед зрителями выступит ансамбль историко-бытового танца. На сцене камерного зала лучшее в Санкт-Петербурге фольклорное шоу "Почувствуй себя русским". Насладитесь русскими песнями и плясками, хореографическими миниатюрами и танцами разных уголков России. На сцену выйдут артисты казачьего ансамбля им. Владимира Драчева и ансамбля танца "Звёзды Петербурга". Встреча гостей за полчаса до начала шоу.

Фото: николаевский-дворец.рф

