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Русский вечер в Николаевском дворце
Сегодня, 19:30
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Русский вечер в Николаевском дворце

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Музыкальный вечер пройдет в Николаевском дворце 17 августа. Начало в 19:30. Возрастные ограничения: 0+

За один вечер зрители смогут почувствовать историю и душу России. Перед зрителями выступит ансамбль историко-бытового танца. На сцене камерного зала лучшее в Санкт-Петербурге фольклорное шоу "Почувствуй себя русским". Насладитесь русскими песнями и плясками, хореографическими миниатюрами и танцами разных уголков России. На сцену выйдут артисты казачьего ансамбля им. Владимира Драчева и ансамбля танца "Звёзды Петербурга". Встреча гостей за полчаса до начала шоу.

Фото: николаевский-дворец.рф

Теги: николаевский дворец, русский вечер
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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