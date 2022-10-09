Около трети продуктов в соцучреждениях Петербурга не соответствуют ГОСТу

Целью исследования было предотвратить поставки некачественных товаров в образовательные заведения.

Масштабный эксперимент, проведённый в Петербурге, показал, что почти треть образцов продукции, предназначенной для социальных учреждений, не соответствует стандартам качества, пишет spb.aif.ru.

Целью исследования было предотвратить поставки некачественных товаров в образовательные учреждения, такие как школы и детские сады, учреждения среднего профессионального образования, медицинские учреждения и спортивные школы

Центр развития перспективных технологий отмечает, что проект нацелен на создание механизмов, которые, используя систему маркировки "Честный знак" и интегрируя её в государственные информационные системы, смогут предотвращать попадание фальсифицированной или просроченной продукции в социальные учреждения.

Фото: Piter.TV