Росимущество потребовало выселить Александра Невзорова* из дома в Петербурге

Предварительное заседание по делу назначили на 5 октября.

В суд поступило заявление от представителей Росимущества, в котором просят о выселении журналиста-иноагента Александра Невзорова*, его жены Лидии**, 19-летнего сына и 83-летней тёщи из их бывшего дома под Санкт Петербургом. Об этом сообщил ТАСС.

В иске указали, что все четыре человека до сих пор зарегистрированы в особняке в посёлке Лисий Нос, несмотря на то, что тот уже перешёл в госсобственность. Предварительное заседание по делу состоится 5 октября.

В прошлом здание, общей площадью 344,6 кв. метров вместе с земельным участком, принадлежало супруге экстремиста. В 2023 году она продала жилье своей матери за 20 млн рублей. Прокуратура признала эту сделку недействительной. Установив, что выделение земли под строительство изначально производилось с нарушениями.

Ранее мы сообщали, что элитный особняк с участком в поселке Лисий Нос, принадлежавший журналисту-иноагенту, перешел в государственную собственность. Сейчас Невзоров* проживет вместе со своей семьей в Израиле.

*- Признан иноагентом по решению Минюста России.

** - Лидия и Александр Невзоровы признаны объединением, осуществляющим экстремистскую деятельность, запрещенным на территории РФ

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)