  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Появились подробности смерти 7-летних мальчиков в Петербурге
Сегодня, 16:44
184
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Появились подробности смерти 7-летних мальчиков в Петербурге

0 0

Вечером дети не жаловались на здоровье.

Темные пятна обнаружили на телах 7-летних близнецов, которых утром 14 сентября без признаков жизни в квартире в Невском районе. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, вчера около 20:00 дети легли спать, на здоровье они не жаловались. По словам матери, мальчики находились в хорошем настроении и самочувствии. В понедельник в 7:05 женщина обнаружила их холодными с темными пятнами по телу. 

Семья проживает в собственной трехкомнатной квартире и считается благополучной. У погибших мальчиков была инвалидность, они учились в коррекционной школе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей. Прокуратура Невского района контролирует расследование.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих семилетних детей.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, петербург, убийство детей в петербурге
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии