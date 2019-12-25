Появились подробности смерти 7-летних мальчиков в Петербурге

Вечером дети не жаловались на здоровье.

Темные пятна обнаружили на телах 7-летних близнецов, которых утром 14 сентября без признаков жизни в квартире в Невском районе. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, вчера около 20:00 дети легли спать, на здоровье они не жаловались. По словам матери, мальчики находились в хорошем настроении и самочувствии. В понедельник в 7:05 женщина обнаружила их холодными с темными пятнами по телу.

Семья проживает в собственной трехкомнатной квартире и считается благополучной. У погибших мальчиков была инвалидность, они учились в коррекционной школе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей. Прокуратура Невского района контролирует расследование.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих семилетних детей.

Фото: Piter.TV