В квартире в Невском районе обнаружили тела двоих детей

Следствие и криминалист проводят необходимые действия, направленные на выяснение всех деталей трагедии.

Следователи Невского района Петербурга устанавливают обстоятельства гибели двоих семилетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в СК РФ.

Утром 14 сентября в квартире дома на проспекте Обуховской Обороны обнаружили тела малолетних без признаков насильственной смерти. Следствие и криминалист проводят необходимые действия, направленные на выяснение всех деталей трагедии, назначены судебные экспертизы.

Ранее на Piter.TV: возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на улице Маршала Захарова. По горячим следам были задержаны 42-летняя женщина и 67-летний сожитель.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу