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В квартире в Невском районе обнаружили тела двоих детей
Сегодня, 13:25
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В квартире в Невском районе обнаружили тела двоих детей

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Следствие и криминалист проводят необходимые действия, направленные на выяснение всех деталей трагедии.

Следователи Невского района Петербурга устанавливают обстоятельства гибели двоих семилетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в СК РФ. 

Утром 14 сентября в квартире дома на проспекте Обуховской Обороны обнаружили тела малолетних без признаков насильственной смерти. Следствие и криминалист проводят необходимые действия, направленные на выяснение всех деталей трагедии, назначены судебные экспертизы. 

Ранее на Piter.TV: возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на улице Маршала Захарова. По горячим следам были задержаны 42-летняя женщина и 67-летний сожитель. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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