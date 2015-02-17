Особняк Невзорова* у Финского залива перешел в собственность государства

В государственную собственность перешел элитный особняк с участком в поселке Лисий Нос, принадлежавший ранее Александру Невзорову*, признанному в РФ иноагентом и экстремистом. Информацию о переходе недвижимости в собственность государства подтвердили в Росимуществе в ответ на запрос "КП-Петербург".

Недвижимость была изъята по решению суда в марте 2026 года. В ведомстве уточнили, что из-за законодательного запрета на приватизацию дальнейшее использование объекта будет определено исходя из государственных интересов. По неофициальной информации, обсуждается возможность создания там музея, однако в Росимуществе эти сведения не подтвердили.

Ранее этот дом считался "семейным гнездом" Невзоровых*. Особняк, окруженный трехметровым забором и системой видеонаблюдения, расположен на обширном участке, где находятся конюшня (в ней содержались знаменитые "говорящие" и племенные лошади журналиста), площадка для конного спорта и четырехэтажный жилой дом. На территории также парковался его красный Bentley. По воспоминаниям соседей, семья вела себя тихо, а частым гостем у них был лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Попытки сохранить имущество после отъезда из России не увенчались успехом: Невзоров* переписал дом на тещу, однако прокуратура добилась аннулирования этой сделки через суд. В надзорном органе указали, что выделение земли под строительство изначально производилось с нарушениями.

Сам Александр Невзоров* в настоящее время проживает в Израиле вместе с супругой.

*- Александр Невзоров признан иноагентом по решению Минюста России иноагентом. Объединение, членами которого являются Александр Невзоров и Лидия Невзорова (супруга. – Прим.ред.) включено в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.