Навальный отказался от двух исков к администрации колонии

Первый касается цензуры газет, второй - невыдачи книг.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией* (*организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом) Алексей Навальный отказался от двух исков, которые он подавал в отношении ИК-2 города Покров, где он отбывает наказание. Об этом пишет ТАСС.

Первый иск касается газет, которые предоставляли Навальному. По его утверждению, из них специально вырезали некоторые публикации, чтобы он не мог их прочитать. Представители колонии опровергают эту информацию.

Я не вижу смысла дальше сейчас продолжать процесс, поэтому я хотел бы отозвать иск. Алексей Навальный, российский оппозиционер

Также он решил отозвать второй иск к колонии, который связан с невыдачей ему книг, в том числе Корана. Навальный утверждает, что священную книгу мусульман ему предоставили, а также у него в наличии имеется одно из произведений писателя Владимира Сорокина.

Тема получения тоже налажена, поэтому здесь важен факт того, мне кажется, что это - практика важная для всех в целом, и книги мне дают, и книги дают в нормальном порядке сейчас. Алексей Навальный, российский оппозиционер

Ранее против Навального возбудили дело об оскорблении судьи.

Фото: Instagram/ navalny