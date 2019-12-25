Против Навального возбудили дело об оскорблении судьи

Адвокат сообщила, что речь идет о судье Вере Акимовой.

В отношении Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело об оскорблении судьи. Об это пишет ТАСС со ссылкой на адвоката оппозиционера Ольгу Михайлову.

По ее словам, третье уголовное дело против Навального возбуждено из-за оскорбления оппозиционером судьи Веры Акимовой. Она рассматривала дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Михайлова подчеркнула, что официального обвинения Навальному пока не предъявлено.

Напомним, ранее суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального в Омске летом 2020 года. Тогда адвокат блогера потребовал возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности России после предполагаемого отравления Навального.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников рассказал о состоянии здоровья Навального. По его словам, оппозиционер стал нормально питаться, его вес составляет более 80 килограммов. Также Калашников подчеркнул, что Навальный имеет возможность периодически общаться с членами его семьи и к нему не применяются какие-либо специальные взыскания.

Ранее Песков посоветовал уволенным за поддержку Навального россиянам обратиться в прокуратуру.

Фото: Instagram/ navalny