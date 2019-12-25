Песков посоветовал уволенным за поддержку Навального россиянам обратиться в прокуратуру

По его мнению, работодатель должен строго следовать трудовому кодексу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет уволенным работникам метро, которые лишись работы якобы из-за поддержки Навального, обратиться в прокуратуру. Об этом он сообщил "РИА Новости".

По его словам, увольнение любого сотрудника является прерогативой работодателя. Если жители России считают, что при этом процессе был нарушен трудовой кодекс, то они вправе обратиться в прокуратуру.

Точно мы с вами не знаем, поэтому здесь я не могу сказать. Скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное - это вопрос соответствия трудовому кодексу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, ранее СМИ сообщали об увольнении некоторых сотрудников московского метрополитена и ВГТРК. Некоторые журналисты связали увольнения с регистрацией на сайте в поддержку Алексея Навального. Сам Песков считает, что вероятно люди лишились работы из-за участия в несанкционированных акциях.

Ранее суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального.

Фото: Piter.tv