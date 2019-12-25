Суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального

Сам Навальный отказался от участия в судебном заседании.

Второй западный окружной военный суд признал законным решение об отказе возбуждения уголовного дела после госпитализации Алексея Навального в Омске летом прошлого года. Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, адвокат блогера потребовал возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности России после предполагаемого отравления Навального.

Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. из решения суда

Сам Алексей Навальный, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии Владимирской области, отказался от участия в заседании суда. Его защитники также не присутствовали на процессе.

Ранее Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области.

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