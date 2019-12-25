Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ

Заявление будет рассматривать Пресненский районный суд Москвы.

Пресненский суд Москвы принял иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову из-за слов о работе с ЦРУ. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила пресс-секретарь инстанции Лела Кокая. Истец требует от официального представителя Кремля опровергнуть слова о том, что оппозиционер работает на спецслужбы США. Ранее иск о защите чести достоинства и деловой репутации находился без движения, чтобы сторона могла исправить недостатки в документации.

Исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С....принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая Лела Кокая, пресс-секретарь суда

Напомним, что предметом спора между пресс-секретарем Владимира Путина и Алексеем навальным стала фраза Пескова о том, что "с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация". Песков также упоминал о том, что для ЦРУ будет лучше, если она будут вести диалог с Москвой не через оппозиционера, а напрямую с СВР, ГРУ и иными спецслужбами. Алексей Навальный просит суд признать слова оппонента не соответствующими действительности, а также порочащими его честь. Он требует размещения опровержения на сайте администрации президента РФ.

Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций.

Фото: Instagram/navalny