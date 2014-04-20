Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций

Список обновили представители Росфинмониторинга.

Штабы российского оппозиционера Алексея Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций. Об этом сообщили представители Росфинмониторинга. Общественные движения попали в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются данные о причастности к проведению террористической или экстремистской деятельности. Обновленный список опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" (Внесен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов) Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального. Он объяснил, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под уголовную статью".

СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального.

Фото: www.fedsfm.ru, Instagram/navalny