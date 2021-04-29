Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Ситуация связана с тем, что все сотрудники организации могут попасть под статью об экстремизме.

Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального. По информации от политика, сохранение структуры политического движения немедленно приведет всех его участников к уголовной статье об экстремизме. Спикер уточнил, что также сроки заключения могут получить все те, кто сотрудничает со штабами или им помогает.

Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Леонид Волков, оппозиционер

Волков добавил, что работать в сложившихся условитях представители штабов Навального не могут.

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Видео: YouTube / Леонид Волков