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Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

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Ситуация связана с тем, что все сотрудники организации могут попасть под статью об экстремизме.

Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального. По информации от политика, сохранение структуры политического движения немедленно приведет всех его участников к уголовной статье об экстремизме. Спикер уточнил, что также сроки заключения могут получить все те, кто сотрудничает со штабами или им помогает.

Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат.

Леонид Волков, оппозиционер

Волков добавил, что работать в сложившихся условитях представители штабов Навального не могут.

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Видео: YouTube / Леонид Волков

Теги: леонид волков, штаб навального, экстремизм
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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