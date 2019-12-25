Во "Внуково" объяснили уход самолета с Навальным на запасной аэродром

По словам представителя аэропорта, это было "случайностью", вызванной погодными условиями.

Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев объяснил в интервью РБК смену аэропорта в момент прибытия Алексея Навального из Берлина 17 января. Самолет тогда приземлился в "Шереметьево".

По словам Ванцева, это было решение командира, которое он принял, исходя из неблагоприятных погодных условий. Совладелец "Внуково" напомнил, что на момент приземления самолета персонал "Внуково" не успевал справляться с чисткой взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в тот момент одна из снегоуборочных машин аэропорта вышла из строя.

Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать [менять аэропорт прибытия] просто так. Виталий Ванцев, совладелец "Внуково"

Ванцев отметил, что в тот день в "Шереметьево" вместе с самолетом, в котором летел Алексей Навальный, отправились еще три рейса.

Ранее жителей России предупредили о подорожании авиабилетов.

Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh