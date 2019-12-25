Жителей России предупредили о подорожании авиабилетов

На это повлияют несколько факторов.

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев считает, что стоимость авиабилетов к лету текущего года вернется до уровня 2019 года, а в следующем году вырастет еще сильнее. Об этом он заявил в интервью РБК.

Он напомнил, что снижение цен в 2020 году произошло из-за ситуации с коронавирусом и, как следствие, падения спроса на покупку авиабилетов и турпутевок.

Ванцев отметил, у авиакомпаний не останется выбора, кроме как повышать стоимость авиаперелетов. Иначе им предстоит закрыться. По его словам, чтобы не лишиться клиентов, авиакомпаниям следует аккуратно и грамотно повышать стоимость билетов.

Также Ванцев считает, что потери из-за ограничений на полеты в Турцию составят шесть-семь миллиардов рублей. По его словам, авиасообщение должно восстановиться к июню-июлю 2021 года.

Ранее мы сообщали, что возобновление авиасообщения с Египтом снизит стоимость туров в два раза.

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