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Жителей России предупредили о подорожании авиабилетов
Сегодня, 8:25
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phil_k

Жителей России предупредили о подорожании авиабилетов

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На это повлияют несколько факторов.

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев считает, что стоимость авиабилетов к лету текущего года вернется до уровня 2019 года, а в следующем году вырастет еще сильнее. Об этом он заявил в интервью РБК.

Он напомнил, что снижение цен в 2020 году произошло из-за ситуации с коронавирусом и, как следствие, падения спроса на покупку авиабилетов и турпутевок.

Ванцев отметил, у авиакомпаний не останется выбора, кроме как повышать стоимость авиаперелетов. Иначе им предстоит закрыться. По его словам, чтобы не лишиться клиентов, авиакомпаниям следует аккуратно и грамотно повышать стоимость билетов.

Также Ванцев считает, что потери из-за ограничений на полеты в Турцию составят шесть-семь миллиардов рублей. По его словам, авиасообщение должно восстановиться к июню-июлю 2021 года.

Ранее мы сообщали, что возобновление авиасообщения с Египтом снизит стоимость туров в два раза.

Фото: pixabay.com
 

Теги: авиаперелеты, авиасообщение, виталий ванцев, гражданская авиация россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Григорьев Федор
Сегодня 9:05

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