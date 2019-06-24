Возобновление авиасообщения с Египтом снизит стоимость туров в два раза

Путевки на египетские курорты заметно подешевеют, если туристы смогут летать на прямых чартерных рейсах.

Туроператоры считают, что открытие чартерного авиасообщения между Россией и Египтом позволит снизить стоимость туров, в которые сейчас входят перелеты исключительно регулярными рейсами. Как рассказали "Интерфакс" в пресс-службе TEZ Tour, путевки могут подешеветь более чем в два раза. По их оценке недельный тур в четырехзвездочный отель с системой "все включено" можно будет за 25 тысяч рублей на человека.

Представители рынка уверены, что спрос с высокой долей вероятности превысит текущий более чем в 30 раз. В TEZ Tour добавили, что египетские отели предоставляют скидки на проживание для привлечения гостей в непростое время для туристического бизнеса. Стоимость проживания в валюте меньше цен 2019 года на 30%, но ослабление рубля сделали цены в российской валюте такими же, что и два года назад.

Египетское направление может заменить турецкие курорты, которые сейчас недоступны для россиян из-за закрытия границ.

Ранее мы сообщали, что Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения

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