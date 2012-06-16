ТАСС: авиасообщение с Египтом не откроется как минимум до конца майских праздников

Полеты в Египет приостановлены с 2015 года.

Полеты из России в Египет не будут возобновлены как минимум до конца майских праздников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что чартерные рейсы на египетские курорты планируется возобновить в ближайшее время.

Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет <…> По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет. источник ТАСС

По данным Богданова, уже имеется две авиакомпании, которые готовы отправлять российских туристов на отдых в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы на Синае. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Ранее были названы даты трех вывозных рейсов из Турции в Петербург.

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