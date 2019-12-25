Названы даты трех вывозных рейсов из Турции в Петербург

График вывозных рейсов уже сформирован.

Ассоциация туроператоров опубликовала график вывозных рейсов из Турции в Россию. Возвращением туристов на родину занимается Оперативный штаб, который создали на площадке Росавиации.

В Петербург рейсы из Антальи авиакомпании Azur Air запланированы на 20 апреля, 21 апреля и 24 апреля. По данным ассоциации, при необходимости перевозчики готовы увеличить количество рейсов.

Напомним, регулярное авиасообщение с Турцией приостановили с 15 апреля по 1 июня из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки в Турции зарегистрировали 55 тыс. новых заболевших, в России — 8,5 тыс.

Турция ожидает прибытия делегации из РФ, которая оценит обстановку с COVID-19.

Фото: Piter.TV