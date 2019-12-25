Фахреттин Коджа заявил, что после проверки Турции Москва может пересмотреть ситуацию с туризмом.

Турция ожидает прибытия делегации из РФ, которая оценит обстановку с COVID-19 в стране. Такое заявление на пресс-конференции в Анкаре сообщил местный министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Чиновник уточнил, что в страну может приехать делегация из РФ, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку в регионах, считающихся туристическими.

Мы в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить те регионы, где введена практика сертификации здорового туризма. После этого их подход может измениться. Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции

Коджа напомнил, что российская делегация должна посетить такие провинции провинции Анталья, Мугла, Айдын, Измир. Сроки прибытия специалистов спикер не назвал. По словам министра, Турция находится в одном из наиболее тяжелых периодов пандемии. Он уточнил, что порядка 80 процентов населения проживает на территории городов с очень высокой угрозой заражения. При этом 85 процентов инфицирования связаны с британским штаммом. Эксперт уверен, что страна переживает третью волну распространения COVID-19, а Стамбул - четвертую.

Жители России отказываются от поездок в Турцию.

Фото: Pixabay.com