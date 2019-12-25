Жители России отказываются от поездок в Турцию

Россияне боятся очередной отмены авиасообщения из-за COVID-19.

Россияне начали отказываться от поездок в Турцию из-за новостей о возможном ограничении авиасообщения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ряд туроператоров.

Представитель туроператора Tez Tour заявил, что сейчас наблюдается тенденция к уменьшению числа брони авиабилетов и отелей, а количество аннуляций путевок выросло в десятки раз. Однако это не коснулось рейсов с середины лета до октября. Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что продажи путевок упали почти на 40%.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, майские продажи авиабилетов в Турцию уменьшились, но не существенно.

Люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придется переносить свои путешествия. Все должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии

Напомним, в конце марта из-за ухудшения обстановки, связанной с COVID-19, в большинстве регионах Турции вновь ввели комендантский час, а также приняли ряд других строгих ограничений.

Ранее Песков переадресовал в правительство России вопрос о поездках в Турцию.

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