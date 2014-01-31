Песков переадресовал в правительство России вопрос о поездках в Турцию

Ранее Путин и Эрдоган провели переговоры по тебе безопасного туризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможных ограничений для поездок жителей России в Турцию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Песков отметил, что такие решения должен принимать оперштаб по борьбе с COVID-19. Однако он сказал, что может переадресовать этот вопрос в правительство РФ.

Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, 9 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган тему туризма во время ограничений из-за распространения COVID-19. Стороны согласились обеспечить безопасность отдыхающих и дальше вести переговоры по этому поводу.

Ранее крымский парламент позвал Эрдогана посетить полуостров.

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