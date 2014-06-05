Крымский парламент позвал Эрдогана посетить полуостров

В парламенте заявили о готовности выстраивания отношений с Турцией.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель позвал президента Турции Тайипа Эрдогана посетить Крым. Об этом сообщает "РИА Новости".

Гемпель пошел на такой шаг из-за того, что сожалеет о позиции Эрдогана по Крыму. По его словам, если глава Турции согласится, то тем самым он проявит мудрость и мужество. Ранее стало известно о поддержке Эрдоганом саммита "Крымская платформа".

Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления. Юрий Гемпель для "РИА Новости"

По словам Гемпеля, Турция должна принять, что Крым юридически является неотъемлемой частью России. Он считает, что Анкаре пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а главе Турции обратить внимание на радикальные настроения властей Украины.

Напомним, что проведение саммита "Крымская платформа" запланировано на 23 августа.

Ранее Эрдоган заявил о намерениях посетить Шушу в Нагорном Карабахе по окончании поста рамадан.

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