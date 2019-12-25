Эрдоган поддержал создание "Крымской платформы"

Саммит планируется провести в конце августа 2021 года.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку в создании международной площадки "Крымская платформа". Об этом сообщает "РИА Новости". Он поделился своим мнением в течение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Эрдогана, Турция выступает за "территориальную целостность и суверенитет Украины", а создание новой площадки способно "объединить" все территории Украины.

Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины. Тайип Эрдоган, президент Турции

Также, по словам Эрдогана, Анкара желает улучшить условия крымских татар, которые, по мнению президента Турции, были вынуждены покинуть свою историческую родину. Для них предлагается построить мечети.

Саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа. Украина предложила включить в международную площадку государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Ранее премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать".

Фото: president.gov.ua



