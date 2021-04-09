Премьер Италии назвал Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать"

Мари Драги оценил дипломатическую ситуацию, которая произошла с главой ЕК в Анкаре.

Премьер Италии назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "диктатором, с которым нужно сотрудничать". Такое заявление Марио Драги сделал во время пресс-конференции. Политик охарактеризовал главу Турции.

С этими диктаторами, с которыми однако нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми сотрудничать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс. Марио Драги, премьер-министр Италии

Спикер напомнил журналистам о неподобающем поведение турецкого лидера в отношении руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Эрдоган встречался с ней и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Анкаре. При этом Ляйен не досталось места около президента, ей пришлось сесть на диван, предназначенный для второстепенных участников встречи и переводчиков. Она сидела напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

Премьер-министр Италии прокомментировал возможность закупок "Спутника V.

Видео: YouTube / Palazzo Chigi