Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом

В Турции нарушили дипломатический этикет.

Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Урсула фон дер Ляйен посетила Анкару вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Последний получил кресло около турецкого политика, а главе ЕК пришлось разместиться на диване.

Стоит уточнить, что согласно закрепленным нормам, на подобных встречах диван предназначается для переводчиков и второстепенных участников встречи.

Напомним, что шестого апреля стало известно о еще одном нарушении дипломатического этикета. Оно коснулось украинской делегации на международных переговорах, которые состоялись в Катаре. На приеме у государственного руководства глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также глава МИД Дмитрий Кулеба сидели неподобающе. Каждый из них закинул одну ногу на другую. В арабских странах такое поведение считается оскорбительным. Также в делегации присутствовала женщина, чья юбка была выше колена. Такая одежды также непозволительна в регионе.

Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca.

Видео: Youtube/Ihr Programm