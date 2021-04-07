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Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом

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В Турции нарушили дипломатический этикет.

Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Урсула фон дер Ляйен посетила Анкару вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Последний получил кресло около турецкого политика, а главе ЕК пришлось разместиться на диване.

Стоит уточнить, что согласно закрепленным нормам, на подобных встречах диван предназначается для переводчиков и второстепенных участников встречи. 

Напомним, что шестого апреля стало известно о еще одном нарушении дипломатического этикета. Оно коснулось украинской делегации на международных переговорах, которые состоялись в Катаре. На приеме у государственного руководства глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также глава МИД Дмитрий Кулеба сидели неподобающе. Каждый из них закинул одну ногу на другую. В арабских странах такое поведение считается оскорбительным. Также в делегации присутствовала женщина, чья юбка была выше колена. Такая одежды также непозволительна в регионе.

Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca.

Видео: Youtube/Ihr Programm

Теги: еврокомиссия, реджеп тайип эрдоган, турция, урсула фон дер ляйен, шарль мишель
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 10:01

У них Еврокомисия двухглавая?!

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